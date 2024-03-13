Руссу Савва
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Руссу Равека
Мать ребёнка: Руссу Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Руссу Андрей
Мать ребёнка: Руссу Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Руссу Иван
Мать ребёнка: Руссу Евгения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Руссу Евгения