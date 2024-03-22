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Григорий Федотов

Место рождения

Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Федот Мартинов

Мать: Вера Акинфеева

Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Мария Григорьева

Мать ребёнка: Агафья Илларионова

Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Анна Григорьева

Мать ребёнка: Агафья Илларионова

Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
17.09.1838

Сын: Сергей Григорьев

Мать ребёнка: Агафья Илларионова

Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
10.04.1848

Сын: Георгий Григорьев

Мать ребёнка: Агафья Илларионова

Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Илларионова

Место жительства
Неизвестно
Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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