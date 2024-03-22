Григорий Федотов
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Федот Мартинов
Мать: Вера Акинфеева
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Мария Григорьева
Мать ребёнка: Агафья Илларионова
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Анна Григорьева
Мать ребёнка: Агафья Илларионова
Рождение ребёнка
17.09.1838
Сын: Сергей Григорьев
Мать ребёнка: Агафья Илларионова
Рождение ребёнка
10.04.1848
Сын: Георгий Григорьев
Мать ребёнка: Агафья Илларионова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Илларионова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно