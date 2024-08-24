Токарева Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Токарева) Людмила Леонидовна
Отец ребёнка: Токарев Леонид Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Токаревва) Ирина Леонидовна
Отец ребёнка: Токарев Леонид Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Токарева) Александра Леонидовна
Отец ребёнка: Токарев Леонид Владимирович
Рождение ребёнка
Около 1948
Сын: Токарев Валентин Леонидович
Отец ребёнка: Токарев Леонид Владимирович
Смерть
Неизвестно