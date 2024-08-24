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Токарева Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Токарева) Людмила Леонидовна

Отец ребёнка: Токарев Леонид Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Токаревва) Ирина Леонидовна

Отец ребёнка: Токарев Леонид Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Токарева) Александра Леонидовна

Отец ребёнка: Токарев Леонид Владимирович

Рождение ребёнка
Около 1948

Сын: Токарев Валентин Леонидович

Отец ребёнка: Токарев Леонид Владимирович

Смерть
Неизвестно

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