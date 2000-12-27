(Лебяк) Оксана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лебяк) Оксана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1969

Пол

Женский

Отец

1945 г.р.

Мать

1947 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1969

Отец: Лебяк Василий

Мать: Анастасия

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