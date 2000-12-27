Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Лебяк) Оксана
(Лебяк) Оксана
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.04.1969
Пол
Женский
Отец
Лебяк Василий
1945 г.р.
Мать
(Галина) Анастасия
1947 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЛ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1969
Отец:
Лебяк Василий
Мать:
Анастасия
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия