Миловидова (Фатеева) Василиса Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения26.11.1976
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1976
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.02.2001
Сын: Савостьянов Данила Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.08.2003
Дочь: Савостьянова Алёна Александровна
Отец ребёнка: не указан
Подольск, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
10.09.2011
Сын: Миловидов Юрий (Георгий) Андреевич
Отец ребёнка: не указан