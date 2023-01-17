Миловидова (Фатеева) Василиса Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миловидова (Фатеева) Василиса Евгеньевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

26.11.1976

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1976

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Фатеева Наталья Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.02.2001

Сын: Савостьянов Данила Александрович

Отец ребёнка: не указан

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.08.2003

Дочь: Савостьянова Алёна Александровна

Отец ребёнка: не указан

Подольск, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
10.09.2011

Сын: Миловидов Юрий (Георгий) Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Москва, город федерального значения Москва
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