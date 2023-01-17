Ткаченко Мефодий Илларионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1916
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1910
Сын: Ткаченко Валентин Мефодиевич
Мать ребёнка: Ткаченко Феодосия Абрамовна
Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
1916
Москва, город федерального значения Москва