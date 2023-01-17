Ткаченко Мефодий Илларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткаченко Мефодий Илларионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1916

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1910

Сын: Ткаченко Валентин Мефодиевич

Мать ребёнка: Ткаченко Феодосия Абрамовна

Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
1916
Москва, город федерального значения Москва
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