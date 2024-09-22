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Рыжков Алексей Петрович

Место рождения

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Рыжков Петр

Мать: не указана

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
барнаульский мещанин
Бракосочетание
03.02.1895

Жена: Рыжкова (Иванова) Анна Афанасьевна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
11.08.1897

Сын: Рыжков Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Рыжкова (Иванова) Анна Афанасьевна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Рыжкова Нона Алексеевна

Мать ребёнка: Рыжкова (Иванова) Анна Афанасьевна

Рождение ребёнка
09.10.1902

Сын: Рыжков Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Рыжкова (Иванова) Анна Афанасьевна

Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
14.02.1905

Дочь: Рыжкова Антонина Алексеевна

Мать ребёнка: Рыжкова (Иванова) Анна Афанасьевна

МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Рождение ребёнка
11.04.1907

Сын: Рыжков Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Рыжкова (Иванова) Анна Афанасьевна

МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
27.08.1908

Дочь: Рыжкова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Рыжкова (Иванова) Анна Афанасьевна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.06.1910

Сын: Рыжков Леонид Алексеевич

Мать ребёнка: Рыжкова (Иванова) Анна Афанасьевна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
спирино
Смерть
Неизвестно

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