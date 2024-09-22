Рыжков Алексей Петрович
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Рыжков Петр
Мать: не указана
барнаульский мещанин
Бракосочетание
03.02.1895
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
11.08.1897
Мать ребёнка: Рыжкова (Иванова) Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Рыжкова Нона Алексеевна
Мать ребёнка: Рыжкова (Иванова) Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
09.10.1902
Мать ребёнка: Рыжкова (Иванова) Анна Афанасьевна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
14.02.1905
Дочь: Рыжкова Антонина Алексеевна
Мать ребёнка: Рыжкова (Иванова) Анна Афанасьевна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Рождение ребёнка
11.04.1907
Сын: Рыжков Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Рыжкова (Иванова) Анна Афанасьевна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
27.08.1908
Дочь: Рыжкова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Рыжкова (Иванова) Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
01.06.1910
Мать ребёнка: Рыжкова (Иванова) Анна Афанасьевна
спирино
Смерть
Неизвестно