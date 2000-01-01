Печёнкина Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Печёнкина Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Евдокия Никитина

Отец ребёнка: Печёнкин Никита Карпович

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Ксения Никитина

Отец ребёнка: Печёнкин Никита Карпович

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Акилина Никитина

Отец ребёнка: Печёнкин Никита Карпович

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Надежда Никитина

Отец ребёнка: Печёнкин Никита Карпович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Евдокия Никитина

Отец ребёнка: Печёнкин Никита Карпович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Печёнкин Осип Никитин

Отец ребёнка: Печёнкин Никита Карпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Печёнкин Никита Карпович

Смерть
До 1850
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