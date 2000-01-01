Печёнкина Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Евдокия Никитина
Отец ребёнка: Печёнкин Никита Карпович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Ксения Никитина
Отец ребёнка: Печёнкин Никита Карпович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Акилина Никитина
Отец ребёнка: Печёнкин Никита Карпович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Надежда Никитина
Отец ребёнка: Печёнкин Никита Карпович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Евдокия Никитина
Отец ребёнка: Печёнкин Никита Карпович
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Печёнкин Никита Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1850