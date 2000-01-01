Обидина Нина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смерти28.11.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.10.1937
Дочь: Воронина Наталия Викторовна
Отец ребёнка: Обидин Виктор Иванович
Рождение ребёнка
07.02.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воробьёв Николай Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.11.1983