Обидина Нина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обидина Нина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

28.11.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1916 г.р.
1899 г.р.

Дети

1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.10.1937

Дочь: Воронина Наталия Викторовна

Отец ребёнка: Обидин Виктор Иванович

Рождение ребёнка
07.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьёв Николай Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдоров Андрей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьёв Николай Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обидин Виктор Иванович

Смерть
28.11.1983
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