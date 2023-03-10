Егоров (Кислов) Анна Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти2008
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Кислов Емельян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.?.?
Рождение ребёнка
19.?.?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.05.1955
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
2008