Егоров (Кислов) Анна Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров (Кислов) Анна Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Кислов Емельян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егоров Алексей Илларионович

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егоров Алексей Илларионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Алексей Илларионович

Рождение ребёнка
22.05.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егоров Алексей Илларионович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
2008

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