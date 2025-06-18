Тарасова Людмила Васильевна 10.12.1950 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тарасова Людмила Васильевна

Автор
МС
Силин М.

женский, родилась 10.12.1950

умерла 21.05.2025

Отец
Поздняков Василий Петрович23.08.1916 г.р.
Мать
Позднякова (Бродецкая) Зузанна Иосивновна25.02.1926 г.р.
Супруги
Тарасов Анатолий Степанович23.12.1945 г.р.
Дети
Тарасов Олег Анатольевич13.09.1970 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1950

Отец: Поздняков Василий Петрович

Мать: Позднякова (Бродецкая) Зузанна Иосивновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Анатолий Степанович

Рождение ребёнка
13.09.1970

Сын: Тарасов Олег Анатольевич

Отец ребёнка: Тарасов Анатолий Степанович

Рождение ребёнка
20.03.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тарасов Анатолий Степанович

Россия

Смерть
21.05.2025

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