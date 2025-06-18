Тарасова Людмила Васильевна
женский, родилась 10.12.1950
умерла 21.05.2025
ОтецПоздняков Василий Петрович23.08.1916 г.р.
МатьПозднякова (Бродецкая) Зузанна Иосивновна25.02.1926 г.р.
Супруги
Тарасов Анатолий Степанович23.12.1945 г.р.
Дети
Тарасов Олег Анатольевич13.09.1970 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1950
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.09.1970
Отец ребёнка: Тарасов Анатолий Степанович
Рождение ребёнка
20.03.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тарасов Анатолий Степанович
Россия
Смерть
21.05.2025