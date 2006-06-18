Субботин Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.03.1939
Дочь: Панова Валентина Петровна
Мать ребёнка: Субботина Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: 1 жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Субботин Иван
Мать ребёнка: 1 жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Субботина Анна
Смерть
Неизвестно