Субботин Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботин Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1939

Дочь: Панова Валентина Петровна

Мать ребёнка: Субботина Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: 1 жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Субботин Иван

Мать ребёнка: 1 жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Субботина Анна

Смерть
Неизвестно
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