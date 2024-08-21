Арсений Фирсович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Хариет(Фирст) Саввин
Мать: Ирина Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852
Сын: Смирнов Игнатий Арсеньевич
Мать ребёнка: Смирнова Парасковья Васильева(или Семенова)
Рождение ребёнка
1854
Сын: Смирнов Григорий Арсеньевич
Мать ребёнка: Смирнова Парасковья Васильева(или Семенова)
Бракосочетание
16.01.1862
Жена: Анна Родионова
Извал, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
оба вдовцы и оба 2м браком Поручители по жениху: д.М.Музи Алексей Леонтьев, д.Скородумово Лев Степанов, д.Извала Никифор Иванов Поручители по невесте: п.Б.Сальмы Савва Фотиев, Парамон Ефимов и Павел Т... Показать все
Смерть
Неизвестно