Арсений Фирсович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрсений Фирсович

Арсений Фирсович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Хариет(Фирст) Саввин

Мать: Ирина Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Парасковья Васильева(или Семенова)

Рождение ребёнка
1852

Сын: Смирнов Игнатий Арсеньевич

Мать ребёнка: Смирнова Парасковья Васильева(или Семенова)

Рождение ребёнка
1854

Сын: Смирнов Григорий Арсеньевич

Мать ребёнка: Смирнова Парасковья Васильева(или Семенова)

Бракосочетание
16.01.1862

Жена: Анна Родионова

Извал, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
оба вдовцы и оба 2м браком Поручители по жениху: д.М.Музи Алексей Леонтьев, д.Скородумово Лев Степанов, д.Извала Никифор Иванов Поручители по невесте: п.Б.Сальмы Савва Фотиев, Парамон Ефимов и Павел Т... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.