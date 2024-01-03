Голубева (Уханова) Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубева (Уханова) Екатерина Алексеевна

Место рождения

Стралево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Стралево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
19.01.1892

Муж: Голубев Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Голубева Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Голубев Алексей Дмитриевич

Семигорье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Голубев Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Голубев Алексей Дмитриевич

Семигорье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Голубева Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Голубев Алексей Дмитриевич

Семигорье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Голубев Иринарх Васильевич

Отец ребёнка: Голубев Алексей Дмитриевич

Семигорье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.03.1903

Сын: Голубев Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Голубев Алексей Дмитриевич

Семигорье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.06.1904

Сын: Голубев Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Голубев Алексей Дмитриевич

Семигорье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.06.1906

Дочь: Голубева Юлия Алексеевна

Отец ребёнка: Голубев Алексей Дмитриевич

Семигорье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.10.1908

Дочь: Голубева Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Голубев Алексей Дмитриевич

Семигорье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.04.1910

Дочь: Голубева Хариесса Алексеевна

Отец ребёнка: Голубев Алексей Дмитриевич

Семигорье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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