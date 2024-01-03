Голубева (Уханова) Екатерина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1892
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Голубева Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Голубев Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1894
Сын: Голубев Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Голубев Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Голубева Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Голубев Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1900
Сын: Голубев Иринарх Васильевич
Отец ребёнка: Голубев Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
16.03.1903
Сын: Голубев Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Голубев Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
26.06.1904
Сын: Голубев Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Голубев Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
10.06.1906
Дочь: Голубева Юлия Алексеевна
Отец ребёнка: Голубев Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
12.10.1908
Дочь: Голубева Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Голубев Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
04.04.1910
Дочь: Голубева Хариесса Алексеевна
Отец ребёнка: Голубев Алексей Дмитриевич
Смерть
Неизвестно