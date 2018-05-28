Рендино (Смирнова) Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рендино (Смирнова) Нина Николаевна

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Место рождения

Федоровское, Локнянский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

04.03.1936

Дата смерти

28.05.2018

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1936

Отец: Смирнов Николай Григорьевич

Мать: Родченкова Анна Яковлевна

Федоровское, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
19.09.1959

Муж: Рендино Валерьян Сергеевич

Рождение ребёнка
09.09.1960

Дочь: Рендино Ирина Валерьяновна

Отец ребёнка: Рендино Валерьян Сергеевич

Рождение ребёнка
22.01.1969

Дочь: Рендино Ольга Валерьяновна

Отец ребёнка: Рендино Валерьян Сергеевич

Смерть
28.05.2018
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