Рендино (Смирнова) Нина Николаевна
Место рождения
Дата рождения04.03.1936
Дата смерти28.05.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1936
Бракосочетание
19.09.1959
Рождение ребёнка
09.09.1960
Дочь: Рендино Ирина Валерьяновна
Отец ребёнка: Рендино Валерьян Сергеевич
Рождение ребёнка
22.01.1969
Дочь: Рендино Ольга Валерьяновна
Отец ребёнка: Рендино Валерьян Сергеевич
Смерть
28.05.2018