Николай Їоанновъ
Место рождения
Дата рождения27.11.1905 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
27.11.1905 ст.
Отец: Иванъ Терентьевъ
Мать: Елизавета Степанова
Дата рождения (крещения): 27 (29) ноябрь 1905 Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Їоаннъ Терентiевъ и законная жена его Елизавета Стефано... Показать все
Крещение
29.11.1905 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Той же деревни крестьянинъ Александръ Їоанновъ и крестьянская девица Олимпiада Терентiева 56-25-221-194об-195