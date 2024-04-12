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Николай Їоанновъ

Место рождения

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

27.11.1905 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1875 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
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Место
Комментарий
Рождение
27.11.1905 ст.

Отец: Иванъ Терентьевъ

Мать: Елизавета Степанова

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Дата рождения (крещения): 27 (29) ноябрь 1905 Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Їоаннъ Терентiевъ и законная жена его Елизавета Стефано... Показать все
Крещение
29.11.1905 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Той же деревни крестьянинъ Александръ Їоанновъ и крестьянская девица Олимпiада Терентiева 56-25-221-194об-195
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