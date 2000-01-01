Коновалова (Банникова) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова (Банникова) Евдокия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Коновалова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Коновалов Михаил Александрович

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Евдокимова Елена Михайловна

Отец ребёнка: Коновалов Михаил Александрович

Рождение ребёнка
15.09.1919

Сын: Коновалов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Коновалов Михаил Александрович

Россия, Курганская область, Кировский район, д. Плетни
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Григорьева Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Коновалов Михаил Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Коновалов Михаил Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Михаил Александрович

Смерть
Неизвестно
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