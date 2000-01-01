Коновалова (Банникова) Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Коновалова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Коновалов Михаил Александрович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Евдокимова Елена Михайловна
Отец ребёнка: Коновалов Михаил Александрович
Рождение ребёнка
15.09.1919
Сын: Коновалов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Коновалов Михаил Александрович
Россия, Курганская область, Кировский район, д. Плетни
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Григорьева Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Коновалов Михаил Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коновалов Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Коновалов Михаил Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно