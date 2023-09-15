Плешакова (Фалилеева) Нина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плешакова (Фалилеева) Нина Константиновна

Место рождения

Нижнее Гирюнино, Балейский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Около 1922

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1922

Отец: Фалилеев Константин Евграфович

Мать: Фалилеева (Темникова) Елизавета Перфильевна

Нижнее Гирюнино, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плешаков Иван Дмитриевич

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1940 и 1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плешаков Иван Дмитриевич

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