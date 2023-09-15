Плешакова (Фалилеева) Нина Константиновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1922
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1922
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Плешаков Иван Дмитриевич
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1940 и 1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Плешаков Иван Дмитриевич