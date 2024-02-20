Булкина Зоя
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Булкин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1964
Сын: Булкин Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Булкин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Булкин Василий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно