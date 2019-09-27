Солоров Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти27.09.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алена
Мать ребёнка: Солорова Людмила Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игорь
Мать ребёнка: Солорова Людмила Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.09.2019