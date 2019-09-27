Солоров Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солоров Иван Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

27.09.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1938 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алена

Мать ребёнка: Солорова Людмила Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игорь

Мать ребёнка: Солорова Людмила Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солорова Людмила Семеновна

Смерть
27.09.2019
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