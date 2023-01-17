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Бушуева Александра Елисеевна

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Место рождения

Сарга, Шалинский, Свердловская область

Дата рождения

23.04.1913

Дата смерти

22.04.1986

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1913

Отец: Бушуев Елисей Елисеевич

Мать: Бушуева Антонина Дмитриевна

Сарга, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.01.1945

Сын: Болденков Борис Алексеевич

Отец ребёнка: Болденков Алексей Александрович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Запись о рождении № 570 от 03.02.1945г., составлена отделом ЗАГС г.Казани Управления НКВД СССР
Бракосочетание
03.02.1945

Муж: Болденков Алексей Александрович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
запись акта о заключении брака № 285 от 03.02.1945г., составлена отделом ЗАГС г.Казани Управления НКВД СССР.
Рождение ребёнка
21.02.1946

Сын: Болденков Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Болденков Алексей Александрович

Рождение ребёнка
05.03.1952

Сын: Болденков Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Болденков Алексей Александрович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Запись акта о рождении № 760 от 22.03.1952г., составлена отделом ЗАГС Ленинского района г.Казани
Смерть
22.04.1986
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Запись акта о смерти № 439 от 22.04.1986г., составлена отделом ЗАГС Московского района г.Казани Татарской АССР место захоронения - г.Казань
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