Бушуева Александра Елисеевна
Место рождения
Дата рождения23.04.1913
Дата смерти22.04.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1913
Рождение ребёнка
09.01.1945
Сын: Болденков Борис Алексеевич
Отец ребёнка: Болденков Алексей Александрович
Запись о рождении № 570 от 03.02.1945г., составлена отделом ЗАГС г.Казани Управления НКВД СССР
Бракосочетание
03.02.1945
запись акта о заключении брака № 285 от 03.02.1945г., составлена отделом ЗАГС г.Казани Управления НКВД СССР.
Рождение ребёнка
21.02.1946
Сын: Болденков Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Болденков Алексей Александрович
Рождение ребёнка
05.03.1952
Сын: Болденков Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Болденков Алексей Александрович
Запись акта о рождении № 760 от 22.03.1952г., составлена отделом ЗАГС Ленинского района г.Казани
Смерть
22.04.1986
Запись акта о смерти № 439 от 22.04.1986г., составлена отделом ЗАГС Московского района г.Казани Татарской АССР место захоронения - г.Казань