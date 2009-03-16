Гулей (Герасимчук) Анфиса Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гулей (Герасимчук) Анфиса Степановна

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Место рождения

Волковня, Горбацевичская волость, Бобруйский уезд

Дата рождения

28.08.1925

Дата смерти

16.03.2009

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1925

Отец: Герасимчук Степан Никитьевич

Мать: Герасимчук Ефросинья Ивановна

Волковня, Горбацевичская волость, Бобруйский уезд
Рождение ребёнка
06.11.1957

Сын: Гулей Сергей Александрович

Отец ребёнка: Гулей Александр Семенович

Рождение ребёнка
20.05.1960

Дочь: Сычкова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Гулей Александр Семенович

Бобруйск, Могилёвская область
Смерть
16.03.2009
Гомель, Гомельская область
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