Гулей (Герасимчук) Анфиса Степановна
Место рождения
Дата рождения28.08.1925
Дата смерти16.03.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1925
Рождение ребёнка
06.11.1957
Сын: Гулей Сергей Александрович
Отец ребёнка: Гулей Александр Семенович
Рождение ребёнка
20.05.1960
Дочь: Сычкова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Гулей Александр Семенович
Бобруйск, Могилёвская область
Смерть
16.03.2009
Гомель, Гомельская область