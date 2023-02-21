Сударчиков Роман Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сударчикова Софья Владимировна
Рождение ребёнка
27.03.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сударчикова Софья Владимировна
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно