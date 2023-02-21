Сударчиков Роман Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСударчиков Роман Александрович

Сударчиков Роман Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сударчикова Софья Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.03.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сударчикова Софья Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close