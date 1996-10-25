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Громова Елизавета Фоминична

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Место рождения

Ивашково, Бореевская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

11.09.1911 ст.

Дата смерти

25.10.1996

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1911 ст.

Отец: Громов Фома Сергеевич

Мать: Громова Татьяна Матвеевна

Ивашково, Бореевская волость, Чухломский уезд
церковь Воскресенская
Рождение ребёнка
06.10.1937

Дочь: Пудова Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Ершов Сергей Николаевич

Ивашково, Бореевская волость, Чухломский уезд
Награда
09.08.1946
Заболотье, Бореевская волость, Чухломский уезд
За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг . Удостоверение №К-0343071
Смерть
25.10.1996
Долгодеревенское, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
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