Громова Елизавета Фоминична
Место рождения
Дата рождения11.09.1911 ст.
Дата смерти25.10.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1911 ст.
Отец: Громов Фома Сергеевич
церковь Воскресенская
Рождение ребёнка
06.10.1937
Дочь: Пудова Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Ершов Сергей Николаевич
Награда
09.08.1946
Заболотье, Бореевская волость, Чухломский уезд
За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг . Удостоверение №К-0343071
Смерть
25.10.1996
Долгодеревенское, Сосновский муниципальный район, Челябинская область