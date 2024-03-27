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(Шименкова) Полина
(Шименкова) Полина
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1936
Дата смерти
1971
Пол
Женский
Отец
Шименков Рувим Яковлевич
1909 г.р.
Мать
Шименков (Шуляк) Мара
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец:
Шименков Рувим Яковлевич
Мать:
Шименков Мара
Смерть
1971
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