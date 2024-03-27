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(Шименкова) Полина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Шименков Рувим Яковлевич

Мать: Шименков Мара

Смерть
1971
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