Иванова (Демидовва) Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Демидовва) Татьяна Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1951

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1949 г.р.

Дети

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Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.09.1974

Муж: Иванов Петр Романович

Краснодар
Рождение ребёнка
21.08.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Петр Романович

Рождение ребёнка
04.03.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Петр Романович

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г. Краснодар
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