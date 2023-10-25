Иванова (Демидовва) Татьяна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
18.09.1974
Краснодар
Рождение ребёнка
21.08.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Петр Романович
Рождение ребёнка
04.03.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Петр Романович
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г. Краснодар