Бухаров Николай Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1888
Дата смерти23.01.1969
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1888
Отец: Бухаров Тихон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бухаров Александр Николаевич
Мать ребёнка: Бухарова (Илларионова) Анна Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бухарова (Илларионова) Анна Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бухаров ?
Мать ребёнка: Бухарова (Илларионова) Анна Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бухаров Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Бухарова (Илларионова) Анна Иосифовна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Бухарова (Бухарова) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Бухарова (Илларионова) Анна Иосифовна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Селивёрствова (Бухарова) Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Бухарова (Илларионова) Анна Иосифовна
Рождение ребёнка
19.12.1917
Дочь: Малафеева (Бухарова) Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Бухарова (Илларионова) Анна Иосифовна
Рождение ребёнка
11.09.1929
Дочь: Иванова (Бухарова) Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Бухарова (Илларионова) Анна Иосифовна
Смерть
23.01.1969