Бухаров Николай Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБухаров Николай Тихонович

Бухаров Николай Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1888

Дата смерти

23.01.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1888

Отец: Бухаров Тихон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бухаров Александр Николаевич

Мать ребёнка: Бухарова (Илларионова) Анна Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бухаров Фёдор Николаевич

Мать ребёнка: Бухарова (Илларионова) Анна Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бухаров ?

Мать ребёнка: Бухарова (Илларионова) Анна Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бухаров Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Бухарова (Илларионова) Анна Иосифовна

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Бухарова (Бухарова) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Бухарова (Илларионова) Анна Иосифовна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Селивёрствова (Бухарова) Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Бухарова (Илларионова) Анна Иосифовна

Рождение ребёнка
19.12.1917

Дочь: Малафеева (Бухарова) Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Бухарова (Илларионова) Анна Иосифовна

Рождение ребёнка
11.09.1929

Дочь: Иванова (Бухарова) Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Бухарова (Илларионова) Анна Иосифовна

Смерть
23.01.1969

Мы используем куки для улучшения работы сайта.