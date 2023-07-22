Фекла Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1840 и 1841 ст.
Сын: Яков Иванов
Отец ребёнка: Иван Антонов
Рождение ребёнка
1842 ст.
Сын: Герасим Иванов
Отец ребёнка: Иван Антонов
Рождение ребёнка
1845 ст.
Дочь: Настасья Иванова
Отец ребёнка: Иван Антонов
Рождение ребёнка
Около 1848 ст.
Сын: Федор Иванов
Отец ребёнка: Иван Антонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Антонов