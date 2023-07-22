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Фекла Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1812 г.р.

Дети

Между 1840 и 1841 г.р.
1842 г.р.
1845 г.р.
Около 1848 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1840 и 1841 ст.

Сын: Яков Иванов

Отец ребёнка: Иван Антонов

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
1842 ст.

Сын: Герасим Иванов

Отец ребёнка: Иван Антонов

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
1845 ст.

Дочь: Настасья Иванова

Отец ребёнка: Иван Антонов

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
Около 1848 ст.

Сын: Федор Иванов

Отец ребёнка: Иван Антонов

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Антонов

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