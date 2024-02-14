Гайнеев Рафикъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1949
Дата смерти2007
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец: Гайниев Әхмадулла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.07.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2007