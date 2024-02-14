Гайнеев Рафикъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайнеев Рафикъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Дата смерти

2007

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Гайниев Әхмадулла

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.07.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2007

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