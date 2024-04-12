Ахтулова Нина Ивановна
Место рождения
Дата рождения11.04.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1952
Отец: Можегов Иван Филиппович
Мать: Можегова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
21.02.1978
Сын: Ахтулов Александр Александрович
Отец ребёнка: Ахтулов Александр Сергеевич
Крещение
Неизвестно
Евдокия Можегова - мать. Пелагея Павловна крестила тайно, как и всех детей.
Образование
Неизвестно
Школа в черемуховке, 8 классов
Образование
Неизвестно
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Торгово-кулинарное училище, 1 год и 9 месяцев, отучилась на повара 4 разряда.
Работа или профессия
Неизвестно
25 лет отработала телефонисткой в "коми нефть"