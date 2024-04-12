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Ахтулова Нина Ивановна

Место рождения

Ловля, Прилузский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

11.04.1952

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1952

Отец: Можегов Иван Филиппович

Мать: Можегова Анна Семеновна

Ловля, Прилузский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
21.02.1978

Сын: Ахтулов Александр Александрович

Отец ребёнка: Ахтулов Александр Сергеевич

Ухта, Ухта, Республика Коми
Крещение
Неизвестно
Евдокия Можегова - мать. Пелагея Павловна крестила тайно, как и всех детей.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Образование
Неизвестно
Школа в черемуховке, 8 классов
Образование
Неизвестно
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Торгово-кулинарное училище, 1 год и 9 месяцев, отучилась на повара 4 разряда.
Работа или профессия
Неизвестно
Ухта, Ухта, Республика Коми
25 лет отработала телефонисткой в "коми нефть"
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