Закиров Рафис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закиров Рафис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1958

Дата смерти

04.08.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1988 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.05.1988

Дочь: Ситдикова (Закирова) Лилия

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
04.08.2016

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