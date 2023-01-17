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Константинов Алексей

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Место рождения

Истомино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

06.08.1888

Дата смерти

11.01.1939

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1888

Отец: Константинов Матвей

Мать: Константинова Мария

Истомино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
06.02.1911

Жена: Константинова Татьяна

Рождение ребёнка
31.05.1915

Сын: Константинов Алексей

Мать ребёнка: Константинова Татьяна

Истомино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
11.01.1919

Сын: Константинов Виктор

Мать ребёнка: Константинова Татьяна

Истомино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
С ?.08.1923 по ?.12.1923

Сын: Константинов Сергей

Мать ребёнка: Константинова Татьяна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
11.01.1939
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