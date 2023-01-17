Константинов Алексей
Место рождения
Дата рождения06.08.1888
Дата смерти11.01.1939
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1888
Отец: Константинов Матвей
Мать: Константинова Мария
Бракосочетание
06.02.1911
Жена: Константинова Татьяна
Рождение ребёнка
31.05.1915
Сын: Константинов Алексей
Мать ребёнка: Константинова Татьяна
Рождение ребёнка
11.01.1919
Сын: Константинов Виктор
Мать ребёнка: Константинова Татьяна
Рождение ребёнка
С ?.08.1923 по ?.12.1923
Сын: Константинов Сергей
Мать ребёнка: Константинова Татьяна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
11.01.1939