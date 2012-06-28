(Банникова) Мария
Место рожденияСаратовская обл, Балашовский р-н, село Сосновка
Дата рождения30.03.1931
Дата смерти28.06.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Саратовская обл, Балашовский р-н, село Сосновка
Рождение ребёнка
25.10.1956
Дочь: (Морева) Татьяна
Отец ребёнка: Morev Vladimir
Саратовская обл, Турковский р-н, деревня Сальники
Рождение ребёнка
22.02.1959
Сын: Морев Иван
Отец ребёнка: Morev Vladimir
Саратовская обл, Турковский р-н, деревня Сальники
Рождение ребёнка
15.05.1961
Сын: Morev Aleksander
Отец ребёнка: Morev Vladimir
Саратовская обл, Турковский р-н, деревня Сальники
Рождение ребёнка
23.10.1965
Дочь: (Морева) Ольга
Отец ребёнка: Morev Vladimir
Саратовская обл, Турковский р-н, деревня Сальники
Смерть
28.06.2012