(Банникова) Мария 30.03.1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Банникова) Мария

Место рождения

Саратовская обл, Балашовский р-н, село Сосновка

Дата рождения

30.03.1931

Дата смерти

28.06.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Саратовская обл, Балашовский р-н, село Сосновка
Рождение ребёнка
25.10.1956

Дочь: (Морева) Татьяна

Отец ребёнка: Morev Vladimir

Саратовская обл, Турковский р-н, деревня Сальники
Рождение ребёнка
22.02.1959

Сын: Морев Иван

Отец ребёнка: Morev Vladimir

Саратовская обл, Турковский р-н, деревня Сальники
Рождение ребёнка
15.05.1961

Сын: Morev Aleksander

Отец ребёнка: Morev Vladimir

Саратовская обл, Турковский р-н, деревня Сальники
Рождение ребёнка
23.10.1965

Дочь: (Морева) Ольга

Отец ребёнка: Morev Vladimir

Саратовская обл, Турковский р-н, деревня Сальники
Смерть
28.06.2012

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