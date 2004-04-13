Ишеков Артем Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишеков Артем Олегович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.2004

Пол

Мужской

Отец

1982 г.р.

Мать

1986 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.2004

Отец: Ишеков Олег Николаевич

Мать: Ишекова Екатерина Викторовна

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