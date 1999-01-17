Бацаеав Анжела Ахметовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бацаеав Анжела Ахметовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1977

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1977

Отец: Бацаев Ахмет Алиевич

Мать: Караджева Лидия Хасановна

Рождение ребёнка
17.01.1999

Сын: Агасиев Магомед Рашидович

Отец ребёнка: Агасиев Рашид Русланович

Рождение ребёнка
20.01.2000

Сын: Агасиев Ахмед Рашидович

Отец ребёнка: Агасиев Рашид Русланович

Рождение ребёнка
03.08.2001

Сын: Агасиев Зелимхан Рашидович

Отец ребёнка: Агасиев Рашид Русланович

Рождение ребёнка
10.05.2012

Сын: Агасиев Адам Рашидович

Отец ребёнка: Агасиев Рашид Русланович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агасиев Рашид Русланович

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