Бацаеав Анжела Ахметовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1977
Отец: Бацаев Ахмет Алиевич
Рождение ребёнка
17.01.1999
Сын: Агасиев Магомед Рашидович
Отец ребёнка: Агасиев Рашид Русланович
Рождение ребёнка
20.01.2000
Отец ребёнка: Агасиев Рашид Русланович
Рождение ребёнка
03.08.2001
Сын: Агасиев Зелимхан Рашидович
Отец ребёнка: Агасиев Рашид Русланович
Рождение ребёнка
10.05.2012
Отец ребёнка: Агасиев Рашид Русланович
Бракосочетание
Неизвестно