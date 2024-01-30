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(Константинова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Константинов Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обезьянинов Владимир

Рождение ребёнка
27.10.1889

Сын: Обезьянинов Дмитрий

Отец ребёнка: Обезьянинов Владимир

Рождение ребёнка
26.05.1891

Дочь: Алифанова (Обезьянинова) Ирина

Отец ребёнка: Обезьянинов Владимир

Рождение ребёнка
27.09.1892

Сын: Обезьянинов Сергей

Отец ребёнка: Обезьянинов Владимир

Рождение ребёнка
14.07.1902

Сын: Обезьянинов Владимир

Отец ребёнка: Обезьянинов Владимир

Смерть
Неизвестно

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