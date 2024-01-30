(Константинова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Константинов Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Обезьянинов Владимир
Рождение ребёнка
27.10.1889
Сын: Обезьянинов Дмитрий
Отец ребёнка: Обезьянинов Владимир
Рождение ребёнка
26.05.1891
Дочь: Алифанова (Обезьянинова) Ирина
Отец ребёнка: Обезьянинов Владимир
Рождение ребёнка
27.09.1892
Сын: Обезьянинов Сергей
Отец ребёнка: Обезьянинов Владимир
Рождение ребёнка
14.07.1902
Сын: Обезьянинов Владимир
Отец ребёнка: Обезьянинов Владимир
Смерть
Неизвестно