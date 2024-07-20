Губжева (Хоконова) Диана Алихановна 05.02.1990 — найти родственников по фамилии на Familio
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Губжева (Хоконова) Диана Алихановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1990

Пол

Женский

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губжев Замир Хабиевич

Рождение ребёнка
08.07.2010

Сын: Губжев Имран Замирович

Отец ребёнка: Губжев Замир Хабиевич

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
08.07.2010

Сын: Губжев Ильхам Замирович

Отец ребёнка: Губжев Замир Хабиевич

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
15.03.2019

Сын: Губжев Али Замирович

Отец ребёнка: Губжев Замир Хабиевич

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
04.07.2023

Сын: Губжева Амелия Замировна

Отец ребёнка: Губжев Замир Хабиевич

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика

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