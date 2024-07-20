Губжева (Хоконова) Диана Алихановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1990
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.07.2010
Отец ребёнка: Губжев Замир Хабиевич
Рождение ребёнка
08.07.2010
Отец ребёнка: Губжев Замир Хабиевич
Рождение ребёнка
15.03.2019
Сын: Губжев Али Замирович
Отец ребёнка: Губжев Замир Хабиевич
Рождение ребёнка
04.07.2023
Отец ребёнка: Губжев Замир Хабиевич