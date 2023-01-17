Юсим (Сысоева) Светлана Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юсим (Сысоева) Светлана Васильевна

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сысоев Василий Кузмич

Мать: Попова Валентина Степановна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юсим Эдуард Гертович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юсим Эдуард Гертович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юсим Эдуард Гертович

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