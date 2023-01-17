Савинкин (рекрут с 1854) Кондратий Иванович
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Иван Самуилович
Мать: Прасковья Климентьевна
Рождение ребёнка
01.07.1846
Дочь: Мария Кондратьевна
Мать ребёнка: Савинкина Зиновия Шестакова
Рождение ребёнка
1850
Сын: Савинкин Андрей Кондратьевич
Мать ребёнка: Савинкина Зиновия Шестакова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно