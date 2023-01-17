Савинкин (рекрут с 1854) Кондратий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савинкин (рекрут с 1854) Кондратий Иванович

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Иван Самуилович

Мать: Прасковья Климентьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.07.1846

Дочь: Мария Кондратьевна

Мать ребёнка: Савинкина Зиновия Шестакова

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Савинкин Андрей Кондратьевич

Мать ребёнка: Савинкина Зиновия Шестакова

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савинкина Зиновия Шестакова

Смерть
Неизвестно
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