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Толстиков Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1870 по 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

С 1840 по 1841 г.р.

Мать

С 1862 по 1863 г.р.

Жена

С 1870 по 1871 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1870 по 1871

Отец: Толстиков Данил

Мать: Толстикова Марфа

Рождение ребёнка
С 1893 по 1894

Сын: Толстиков Василий

Мать ребёнка: Толстикова Евфимия

Рождение ребёнка
27.04.1898

Дочь: Феодосия

Мать ребёнка: Толстикова Евфимия

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
26.05.1898

Сын: Толстиков Игнатий

Мать ребёнка: Толстикова Евфимия

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толстикова Евфимия

Смерть
Неизвестно
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