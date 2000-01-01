Толстиков Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1870 по 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1870 по 1871
Отец: Толстиков Данил
Мать: Толстикова Марфа
Рождение ребёнка
С 1893 по 1894
Сын: Толстиков Василий
Мать ребёнка: Толстикова Евфимия
Рождение ребёнка
27.04.1898
Дочь: Феодосия
Мать ребёнка: Толстикова Евфимия
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
26.05.1898
Сын: Толстиков Игнатий
Мать ребёнка: Толстикова Евфимия
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Толстикова Евфимия
Смерть
Неизвестно