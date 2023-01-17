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Пахомов Николай Анатольевич

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Место рождения

Арти, Артинский, Свердловская область

Дата рождения

25.07.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Арти, Артинский, Свердловская область
Бракосочетание
07.07.2017

Жена: Пахомова Виктория Валерьевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.10.2017

Сын: Пахомов Мировлав Николаевич

Мать ребёнка: Пахомова Виктория Валерьевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.06.2019

Дочь: Пахомова Милана Николаевна

Мать ребёнка: Пахомова Виктория Валерьевна

Рождение ребёнка
01.05.2021

Дочь: Пахомова Есения Николаевна

Мать ребёнка: Пахомова Виктория Валерьевна

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