Булкин Пётр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булкин Пётр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Отец

Мать

1905 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Булкин Алексей

Мать: Булкина Дарья

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1967
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