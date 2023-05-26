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Голованова Марфа

Место рождения

Быструха, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

Дата рождения

Вычислено 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Быструха, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Дата рождения вычислена согласно пометки 28 в графе возраста анкеты с/х переписи 1917 года
Рождение ребёнка
1908

Сын: Голованов Кирилл Кондратович

Отец ребёнка: Голованов Кондрат Герасимович

Быструха, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
23.02.1916

Сын: Голованов Тимофей Кондратьевич

Отец ребёнка: Голованов Кондрат Герасимович

Быструха, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно
Быструха, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

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