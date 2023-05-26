Голованова Марфа
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Дата рождения вычислена согласно пометки 28 в графе возраста анкеты с/х переписи 1917 года
Рождение ребёнка
1908
Сын: Голованов Кирилл Кондратович
Отец ребёнка: Голованов Кондрат Герасимович
Рождение ребёнка
23.02.1916
Сын: Голованов Тимофей Кондратьевич
Отец ребёнка: Голованов Кондрат Герасимович
Смерть
Неизвестно