Федоренко Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедоренко Анна Семеновна

Федоренко Анна Семеновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1824 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Федоренко Самойло

Отец ребёнка: Федоренко Павел

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Федоренко Павел

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Федоренко Иван

Отец ребёнка: Федоренко Павел

Рождение ребёнка
1851

Сын: Федоренко Касьян

Отец ребёнка: Федоренко Павел

Рождение ребёнка
1854

Сын: Федоренко Игнат

Отец ребёнка: Федоренко Павел

Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Феодосия

Отец ребёнка: Федоренко Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоренко Павел

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close