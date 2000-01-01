Федоренко Анна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Федоренко Самойло
Отец ребёнка: Федоренко Павел
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Федоренко Павел
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Федоренко Иван
Отец ребёнка: Федоренко Павел
Рождение ребёнка
1851
Сын: Федоренко Касьян
Отец ребёнка: Федоренко Павел
Рождение ребёнка
1854
Сын: Федоренко Игнат
Отец ребёнка: Федоренко Павел
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Феодосия
Отец ребёнка: Федоренко Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федоренко Павел
Смерть
Неизвестно