Масленникова Марфа Агафонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.12.1919
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Масленников Осип Андреевич
д. Соснова Унинский район Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Осиповна
Отец ребёнка: Масленников Осип Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Масленников Федосья Осипова
Отец ребёнка: Масленников Осип Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Масленников Василий Осипов
Отец ребёнка: Масленников Осип Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Масленников Осип Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно