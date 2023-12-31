Масленникова Марфа Агафонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масленникова Марфа Агафонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1919

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Масленников Осип Андреевич

д. Соснова Унинский район Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Осиповна

Отец ребёнка: Масленников Осип Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Масленников Федосья Осипова

Отец ребёнка: Масленников Осип Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Масленников Василий Осипов

Отец ребёнка: Масленников Осип Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Масленников Иван Осипов

Отец ребёнка: Масленников Осип Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Масленников Осип Андреевич

Смерть
Неизвестно
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