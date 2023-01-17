Шлифер Шлойме Михелевич
Место рожденияг. Смела, Черкасская обл., Украина
Дата рождения04.01.1889
Дата смерти1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
04.01.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Смела, Черкасская обл., Украина
Место жительства
С 1913 по 1922
г. Александрия, Кировоградская обл., Украина
Место жительства
С 1922 по 1957
Смерть
1957