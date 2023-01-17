Шлифер Шлойме Михелевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шлифер Шлойме Михелевич

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Место рождения

г. Смела, Черкасская обл., Украина

Дата рождения

04.01.1889

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Смела, Черкасская обл., Украина
Место жительства
С 1913 по 1922
г. Александрия, Кировоградская обл., Украина
Место жительства
С 1922 по 1957
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1957
Москва, город федерального значения Москва
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