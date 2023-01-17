Иванова Агрипина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Агрипина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869 ст.

Сын: Иванов Константин Маркович

Отец ребёнка: Иванов Марк Петрович

Бахтинка, Суджанский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Марк Петрович

Смерть
Неизвестно
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