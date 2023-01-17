Иванова Агрипина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869 ст.
Сын: Иванов Константин Маркович
Отец ребёнка: Иванов Марк Петрович
Бахтинка, Суджанский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Марк Петрович
Смерть
Неизвестно