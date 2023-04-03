Евгения (Григорьева?)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.03.1838
Дочь: Агриппина Борисова
Отец ребёнка: Борис Ильин
Рождение ребёнка
28.06.1843
Дочь: Марфа Борисова
Отец ребёнка: Борис Ильин
Рождение ребёнка
04.01.1846
Сын: Григорий Борисов
Отец ребёнка: Борис Ильин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Борис Ильин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: 01.10.1847