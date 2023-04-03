Евгения (Григорьева?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евгения (Григорьева?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1810 г.р.

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1838

Дочь: Агриппина Борисова

Отец ребёнка: Борис Ильин

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
28.06.1843

Дочь: Марфа Борисова

Отец ребёнка: Борис Ильин

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
04.01.1846

Сын: Григорий Борисов

Отец ребёнка: Борис Ильин

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борис Ильин

Место жительства
Неизвестно
Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Смерть
Неизвестно
Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Причина смерти: 01.10.1847
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