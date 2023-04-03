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Федор Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1754

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорий

Мать: Прасковья

Рождение ребёнка
1710

Сын: Константин Федоров

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
1719

Сын: Сила Федоров

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
1723

Дочь: Федосья Федорова

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
1725

Дочь: Матрона Федорова

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
1730

Сын: Варвара Федорова

Мать ребёнка: Евдокия

Смерть
1754

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