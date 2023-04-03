Федор Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1754
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1710
Сын: Константин Федоров
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
1719
Сын: Сила Федоров
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
1723
Дочь: Федосья Федорова
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
1725
Дочь: Матрона Федорова
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
1730
Сын: Варвара Федорова
Мать ребёнка: Евдокия
Смерть
1754