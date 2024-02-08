Иван Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Егоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Пол

Мужской

Отец

1795 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1820 г.р.

Дети

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Егор Михайлов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Павлова

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Дарья Павлова

Капасово, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Арина Иванова

Мать ребёнка: Дарья Павлова

Капасово, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1850

Сын: Осип Иванов

Мать ребёнка: Дарья Павлова

Капасово, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия

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