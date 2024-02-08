Иван Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Егор Михайлов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Павлова
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Дарья Павлова
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Арина Иванова
Мать ребёнка: Дарья Павлова
Рождение ребёнка
1850
Сын: Осип Иванов
Мать ребёнка: Дарья Павлова